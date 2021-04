Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio sanoo, että satama selviää Vetsiluodon tehtaiden lopettamisen aiheuttamasta takaiskusta. Kuva: Jussi Saarela

Kemin Satama Oy:n liikevaihdosta karkeasti noin miljoona euroa on tullut Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden paperin viennistä ja tuotavien raaka-aineiden tuonnista. Kemin kaupungin omistama yhtiö tekee viiden miljoonan euron liikevaihtoa. Veitsiluotoon jäävän sahan kuljetukset jäävät edelleen satamalle.

Veitsiluoto on toiseksi suurin sataman asiakkaista Metsä Groupin jälkeen. Konserniin kuuluvalle Metsä Fibrelle on tekeillä kaupunkiin iso biotuotetehdas, jonka kasvavat sellukuljetukset paikkaavat hyvin tilannetta. Lisäksi satamayhtiö on suunnannut katseensa pohjoisen kaivoshankkeisiin ja muuhunkin uuteen liikenteeseen.