Taiteilija Hilkka Finnen tekemä P.A. Rantaniemen muotokuva on osa Kemin taidemuseon kokoelmaa, joka sai alkunsa maalauksessa olevan Ape Rantaniemen lahjoituksesta. Kuva: Kemin taidemuseo

Kemin taidemuseo ja Kemin historiallinen museo ovat aloittaneet kokoelmiensa avaamisen Finnassa. Finnaan on viety taidemuseon niin sanottu perustuskokoelma, lahjoittajansa Ape Rantaniemen (1873–1952) nimeä kantava 136 taideteoksen kokoelma. Kemin historiallisen museon valokuva-arkiston aarteita julkaistaan finnassa alkuvaiheessa yli kaksituhatta kappaletta. Ensimmäisenä julkaisulistalla ovat Kemin kaupunkikeskustan ja Kemin teollisuushistorian kuva-aineistot.

Finna on koti Suomen kulttuuri- ja tiedeaineistoille. Finna.fi kokoaa satojen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot yhteen osoitteeseen, jossa niiden äärelle pääsee helposti ja nopeasti. Lisäksi Finna kehittää yhdessä asiakasorganisaatioidensa kanssa ilmaista alustaa, jolla eri toimijat voivat luoda oman sähköisen hakupalvelun tai esimerkiksi verkkokirjaston.

– On hienoa, että Kemin museoiden arvokkaat kokoelmat ovat nyt kaikkien ulottuvilla ja käytettävissä. Kemin museoiden teos- ja valokuvat julkaistaan Finnassa korkearesoluutioisina tiedostoina. CC BY 4.0 -lisenssi sallii aineiston vapaan käytön. Aineistojen julkaiseminen ja niiden vapaa käyttö on suuri askel museoidemme kokoelmien saavutettavuuden parantamiseksi, Kemin historiallisen museon intendentti Janne Kuoppala arvioi.

Kemin museot ovat saaneet rahoituksen museoiden kokoelmien viemiseksi valtakunnalliseen Finna-palveluun Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.