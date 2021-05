Kemi-Tornion lentoaseman paloauton kattotykkiä testattiin ennen lentojen uudelleen alkamista. Kuva: Jussi Saarela

Kemi-Tornion lentoasemalle alkavat lennot uudelleen ensi maanantaina. Helsinki–Kokkola–Kemi -kolmiolentoja alkaa lentää virolainen NyxAir Oü 50-paikkaisella Saab 2000 -lentokoneella. Jyväskylän ja Helsingin väliset lennot NyxAir aloittaa 17. toukokuuta. Reitillä on käytössä Saab 340 -lentokone, jossa on 33 istumapaikkaa.

– Koska Suomi on naapurimaamme, liiketoimintamme laajentaminen sinne on loogista. Meillä on myös täsmälleen sopivan kokoiset lentokoneet näille reiteille Traficomin pyynnön mukaisesti. Suomen lennoille tulee yhteensä kolme lentokonetta ja viisi matkustamohenkilökuntaa, NyxAirin toimitusjohtaja Jaanus Ojamets kertoo.