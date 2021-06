Teatterinjohtaja Sarianne Paasosen kausi ja optiovuodet Kemin kaupunginteatterissa päättyvät. Kemin kaupunki hakee teatterille uutta johtajaa. Kuva: Jukka Leinonen / arkisto

Kemin kaupunki hakee teatterinjohtajaa määräaikaiseen tehtävään. Sopimus on kolmevuotinen plus yhden vuoden mahdollinen optio.

Teatterinjohtajan hakuaika oli jo katkolla, mutta hakuaikaa on päätetty jatkaa 31. heinäkuuta 2021 saakka. Toimeen haetaan anonyymisti Kuntarekryn kautta. Aikaisemman haun perusteella tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Teatterinjohtajalta edellytetään teatterialan korkeakoulututkintoa tai alan aiempaa vastaavaa tutkintoa, riittävää teatterialan työkokemusta ja johtamiskokemusta sekä riittävää kokemusta talousjohtamisesta.

Kemin kaupunginteatterin johtajana on vuodesta 2013 toiminut Sarianne Paasonen. Paasosen kaudella teatteri joutui luopumaan Kemin kulttuurikeskuksen huonokuntoisista tiloista. Viime vuodet teatteri on toiminut väistötiloissa Kemin Pirtissä ja Tulikamarilla. Kemin kaupunginteatterin vakituisten työntekijöiden määrä on 28 henkilöä.