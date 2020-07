Ison Sunijärven autiotupa on Hailuodossa retkeilyreitin varrella. Kuva: Pentti Korpela





Moni on löytänyt luontoliikunnan juuri nyt. Vaikka korona rajoittaa kokoontumisia ja erilaisiin tapahtumiin osallistumista, on luonnossa liikkuminen sallittua ja suotavaa. Ekologinen lähimatkailu on nouseva trendi maailmanlaajuisesti.