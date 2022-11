Kemissä Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden tiedotusta 33 vuotta ja neljä kuukautta hoitanut Taisto Saari on veitsiluotolaisten ilmentymä. Mies on ikänsä asunut Veitsiluodon tehtaan varjossa – suvun kotitalo Kemin Nällissä on linnuntietä vain satojen metrien päässä hiljentyneistä piipuista.

– Tein Veitsiluodon henkilöstölehteä vuodesta 1988 alkaen. Se oli unelmatyö, jossa sain kirjoittaa, kuvata ja taittaa lehden.