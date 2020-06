Kiimingissä Arinan kauppakeskuksen parkkipaikalla on ollut puolisen vuotta kirkkaankeltainen Opel Kadett, joka mystisesti vaihtaa paikkaansa parkkialueella. Viimeksi näin kävi tällä viikolla. Kuva: Antti Ervasti

Kiimingin ABC-kauppakeskuksen parkkialueella on alkutalvesta saakka oleillut sitruunankeltainen Opel Kadett, joka tuntuu puhuttavan paikassa asioivia. Kenen se on? Miksi se on hylätty pitkäksi aikaa siihen? Miksi kukaan ei vie sitä pois? Asiasta on keskusteltu kiivaasti myös Facebookin Kiiminkiläiset puskaradio -ryhmässä.

Auto on Kadettin porrasperäistä korimallia, jota kutsuttiin nimellä B, koska malli oli Kadettin järjestyksessään toinen. Sitä valmistettiin vuosina 1965–1973. Moni on myös ihastellut sulavalinjaista autoklassikkoa ja kysellyt omistajan perään ostoaikeissa.