Kellon kauppakeskuksen läheisyyteen nousee kerrostaloja. Kuvassa Kellon risteyksen kiertoliittymä. Kuva: Jarmo Kontiainen

Pientä kerrostaloaluetta ja liikerakennusta suunnitellaan Kellon kauppakeskuksen läheisyyteen. Toinen tontti osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, johon on tulossa yhteensä 1 880 asuinkerrosneliön verran rakentamista. Paikkaan on mahdollista rakentaa kolmi- ja nelikerrokset talot kahdelle tontille. Alustavan suunnitelman mukaan talot mielletään kaksiosaiseksi kerrostaloksi, ja siihen on tulossa yhteensä 25 asuntoa.

Alueella myös rakennetaan ja laajennetaan katualueita siten, että liikennejärjestelyt tulevat vastaamaan asumisen määrän ja liikenteen kasvua. Kiviniementien varressa olevan pyörätien piennaraluetta kasvatetaan.