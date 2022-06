Kellonkartano juhlii 60-vuotistaivaltaan. Kuva: Kellonkartano

Kellonkartanon kristillinen kurssikeskus ja kappeli Oulun Haukiputaalla juhlistaa viikonloppuna 2.–3. heinäkuuta 60-vuotistaivaltaan kirkkona.

Kellonkartanon hirsinen päärakennus rakennettiin vuonna 1911 kesähuvilaksi, mutta se otettiin kristilliseen käyttöön vuonna 1962, kun piispa Olavi Heliövaara vihki sen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkotilaksi.

Kellonkartano on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, ja sen peruskorjaaminen aloitettiin syksyllä 2019. Remontti on edennyt nyt siihen pisteeseen, että aiemmin vain kesäaikaan käytössä ollut Kellonkartano on ollut viime syksystä alkaen ympärivuotisessa käytössä.

Hanke on toteutettu pääosin vapaaehtoisvoimin ja vapaaehtoisten lahjoitusten avulla. Vapaaehtoiset ovat käyttäneet projektiin yli 3 000 työtuntia. Hankkeen kustannusarvio on yli miljoona euroa. Tähän mennessä hankkeeseen on käytetty yli 600 000 euroa.

Kellonkartanon kiinteistön omistaa Suomen Raamattuopiston Säätiö, joka on Suomen ev.-lut. kirkon sisällä toimiva herätysliike ja lähetysjärjestö, mutta sen toiminnasta vastaa paikallinen Kellonkartanon Ystävät ry. Kellonkartanossa järjestetään leirejä, kansanopistokursseja, viikonlopputapahtumia ja jumalanpalveluksia.

Kellonkartanon 60-vuotisjuhlat:

La 2.7. klo 16 Mistä kaikki alkoi? Klo 18 Kiitos-seurat.

Su 3.7. klo 13 Kartanon kirkko ja lauluseurat.

Osoite: Raamattuopistontie 93, 90820 Kello.