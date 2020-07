Ilkka Nisulan mukaan suurvoittajan lähestyminen puhelimitse on tarkkaa ja hienovaraista toimintaa. Kuva: Mauri Ratilainen Mauri Ratilainen

Monella on tapana suhtautua epäileväisesti tuntemattomasta numerosta tuleviin soittoihin. Edes se, että puhelu alkaa sanoilla "mukavalla asialla soittelen" tai "mitään en ole myymässä" ei juuri nykyään auta. Joskus kuitenkin vihreän luurin painaminen kannattaa, varsinkin silloin, kun soittajana on Ilkka Nisula. Kellon Kiviniemestä kotoisin oleva Veikkauksen tiedottaja nimittäin soittaa äkkirikastuneille, joista osa ei ole edes vielä kuullut koko voitosta. Iloisten puheluiden mies on läsnä tuntemattoman ihmisen elämän käännekohdassa.

– Hengen salpautumista, epäuskoa, iloa, Nisula kuvailee voittajien reaktioita.