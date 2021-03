Koronaepidemian vuoksi työttömäksi jääneille yrittäjille tarkoitettua väliaikaista työttömyysturvaa jatketaan kesäkuun loppuun saakka, ilmoittaa Kela tiedotteessaan. Aikaisemmin tuen on ilmoitettu jatkuvan maaliskuun loppuun.

Tukea maksetaan jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Yrittäjän on huolehdittava tukea hakiessaan että työnhakunsa on voimassa TE-palveluissa. Tukea voi hakea yritysmuodosta riippumatta eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa.

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen muutoksen, mutta se odottaa vielä presidentin vahvistusta.