Maksumuistutus lähti kymmenille tuhansille opiskelijoille. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Sara Oinas

Kela on lähettänyt maksumuistutuksen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta noin 43 000 opiskelijalle.

Kela kertoo tiedotteessaan, että korkeakouluopiskelija saa maksumuistutuksen, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi viimeistään 31.1.2021, mutta ei ole maksanut terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä.

Tammikuusta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutettujen ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden on pitänyt maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle. Tämä on ensimmäinen lukukausi, jolta opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

Noin 212 000 opiskelijaa maksoi maksun eräpäivään mennessä.

Maksu on kuitenkin maksamatta edelleen noin 43 000 opiskelijalla. Kela on nyt lähettänyt näille opiskelijoille maksumuistutuksen, johon on lisätty laissa säädetty viiden euron kiinteä viivästymismaksu. Jos opiskelija on maksanut maksun eräpäivän jälkeen, Kela lähettää maksukehotuksen pelkästä viivästymismaksusta.

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opiskelijan opintorahasta ilman opiskelijan suostumusta. Kela kuittaa maksut opiskelijan saamasta huhtikuun opintorahasta, jos opiskelijaa on koskenut 31.1.2021 eräpäivä. Maksu voidaan kuitata opiskelijan pyynnöstä myös muusta Kelan maksamasta etuudesta.

Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.