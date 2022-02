Kela lähettää uudelleen 25 000 opintotuen paperista päätöstä. Kyseiset päätökset ovat jääneet lähettämättä joulukuussa Kelan tulostushäiriön takia.

Lähettämättä jääneet päätökset ovat opintotuen päätöksiä, joissa tuki on tarkistettu vanhempien tulojen perusteella 1.1.2022 alkaen.

Päätökset olisi pitänyt lähettää joulukuussa. OmaKelaan päätökset on toimitettu joulukuussa. Mikäli opiskelijalla on ollut oikeus opintotukeen tammikuussa, on tuki maksettu päätöksen mukaan ajallaan.

Nyt lähetettävissä päätöksissä lukee, että päätös on annettu ja postitettu joulukuussa 2021. Mukana on häiriöstä kertova saatekirje.

Valitusaika päätöksistä alkaa uudesta postituspäivästä. Jos opiskelija valittaa päätöksestä, tulee valituksessa mainita, että on saanut päätöksen vasta helmikuussa 2022.