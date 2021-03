Tältä näyttää vuoden 2021 äitiyspakkaus. Kuva: Kela/Veikko Somerpuro Uutuutena pakkauksessa on collegeasun ja bodyn setti. Kuva: Kela/Veikko Somerpuro Makuupussin kuosi valittiin yleisöäänestyksellä. Kuva: Kela/Veikko Somerpuro Äitiyspakkauksessa on tänä vuonna mukana myös silikoninen ruokakaukalo. Kuva: Kela/Veikko Somerpuro

Kela on julkistanut uuden äitiyspakkauksen. Vuoden 2021 äitiyspakkauksessa on yhteensä 50 tuotetta vauvaperheelle.

Kelan tiedotteen mukaan äitiyspakkauksen suosio pitää pintansa. Kaikista äitiysavustuksista noin 70 prosenttia jaetaan edelleen pakkauksina.

Uutena tuotteena tämän vuoden pakkauksessa on vaatesetti, joka koostuu kolmesta yhteensopivasta vaatteesta. Pakkauksessa on ensi kertaa mukana myös silikoninen ruokakaukalo perinteisen ruokalapun lisäksi. Myös harsoliinojen määrää on lisätty.

Kelan mukaan äitiyspakkauksen tuotteiden kilpailutuksessa painotetaan laatua ja vastuullisia materiaaleja. Vuonna 2020 tehdyssä äitiyspakkauskyselyssä kävi ilmi, että asiakkaat olisivat valmiita tinkimään tuotteiden määrästä, jos sen avulla voitaisiin parantaa pakkauksen vastuullisuutta.

Tänä vuonna tuotteita on kuusi vähemmän. Aiemmista pakkauksista poiketen mukana ei ole vanuhaalaria, vilttiä eikä kuumemittaria.

Äitiyspakkauksen vaihtumisajankohta vaihtelee jonkin verran vuosittain, koska edellisen vuoden pakkaukset jaetaan ensin loppuun. Tämän vuoden pakkausta aletaan jakaa todennäköisesti maalis-huhtikuussa.

