Geopolymeerit ovat epäorgaanisista raaka-aineista valmistettuja kiinteitä materiaaleja, joita voidaan hyödyntää muun muassa sideaineen erilaisissa rakennusmateriaaleissa. Kuva: Oulun yliopisto

Keksintö- ja teosilmoitusten määrä on kasvussa Oulun yliopistossa.

Viime vuoden aikana ilmoituksia tehtiin yhteensä 56, mikä on hieman pitkän ajan keskiarvoa paremmin. Keksinnöistä lähes puolet syntyi tavanomaisessa tutkimuksessa ja loput tilaus- tai sopimustutkimuksessa.



– Tyypillinen tutkimuksessa syntynyt keksintö on uusi menetelmä, joka mahdollistaa tuotteiden valmistamisen esimerkiksi energiaa ja raaka-aineita säästäen. Meiltä on lähtöisin esimerkiksi Keko Geopolymeerit Oy, joka valmistaa kiertotalouden geopolymeerituotteita, kertoo Jouko Uusitalo Oulun yliopiston Innovaatiokeskuksesta.

Oulun yliopiston omia patenttihakemuksia jätettiin viime vuonna yhdeksän ja kahtena edellisenä vuonna kumpanakin kymmenen.

Yliopistolle myönnettiin viime vuonna ennätykselliset seitsemän uutta patenttia, jotka olivat uusien patenttiperheiden ensimmäisiä myöntöjä. Yliopiston omistamia patenttiperheitä on jo yli viisikymmentä.

Patenttiperhe tarkoittaa yhden keksinnön suojaamiseksi myönnettyjä patentteja eri maissa.