Newyorkilainen 50 Cent lukeutui 2000-luvun alkuvuosina rap-musiikin suurimpiin nimiin ja monen leuat loksahtivat kuullessaan tämän keikkailevan marraskuussa Oulussa, Seinäjoella, Turussa ja Kuopiossa. Vuonna 2003 debyyttilevynsä Get Rich or Die Tryin’ julkaissut rap-tähti on myynyt uransa aikana 30 miljoonaa levyä, mutta kauan on kulunut siitä, kun Curtis James Jackson III olisi julkaissut viimeisimmän suuren hittinsä.

Suomessa Jackson ennätti esiintymään niinkin vasta kuin lokakuun alussa Helsingin Jäähallissa, joten ajatus neljän keikan kiertueesta pisti väkisinkin miettimään: onko 50 Centille Suomessa näin paljon kysyntää?