Kuvassa Lamb Of Godin laulaja Randy Blythe (vas.) ja basisti John Campbell. Kuva: PETER KLAUNZER

Lamb Of God ja Kreator esiintyvät marraskuussa Oulun 2022 Club Teatrialla.

Keikat siirtyvät jo toistamiseen. Alkujaan esiintymisten oli tarkoitus olla vuonna 2020, sen jälkeen marraskuussa 2021.

Jo ostetut liput käyvät uudelle esiintymispäivämäärälle sellaisinaan. Jos uusi päivämäärä ei sovi, on liput mahdollista palauttaa niiden ostopaikkaan 27.12.2021 mennessä. Teatria kertoo asiasta Facebook-sivuillaan.

Alunperin Burn The Priest -nimellä vuonna 1990 perustettu Lamb Of God on groove metalin jättiläinen. Kreator taas on teutonitrash-genren legenda.