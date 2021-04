Helsinki

Pääministeri Sanna Marin (sd.) hallituksen puoliväliriihessä 22.4.2021. Kuva: Lauri Heikkinen / Valtioneuvoston kanslia

Hallitus ei vielä kolmantenakaan neuvottelupäivänä löytänyt yhteistä säveltä tulevien vuosien menokehyksistä ja työllisyystoimista. Pääministeri Sanna Marin (sd.) puhalsi pelin poikki alkuillasta perjantaina ja ilmoitti Twitterissä, että puheenjohtajaviisikko jatkaa neuvottelua viikonlopun aikana.

Neuvotteluhalukkuutta on kaikissa puolueissa edelleen, myös keskustassa, joka on väläytellyt jopa hallituksesta lähdöllä, jos neuvottelujen lopputulos ei ole sille mieluinen.

– Niin kauan kuin on neuvotteluhalukkuutta, ei ole hallituskriisiä. Ratkaisua haetaan niin pitkään kuin tarvitsee, eräs hallituslähde muotoili STT:lle.

Perjantaina keskustan puheenjohtaja Annika Saarikolta kysyttiin, uskooko hän saman hallituspohjan jatkavan puoliväliriihen jälkeenkin.

– Asiat ovat isoja, ja puolueita on viisi. Neuvotteluja jatketaan siksi, että lopputulokseen voitaisiin päästä ja yhdessä jatkaa suomalaisten asioiden hoitamista. Tämä selviää, kun neuvottelut jatkuvat, hän vastasi Säätytalolla.

Pääministeri Marin poistui Säätytalolta kommentoimatta medialle.

Menokehyksiin paluu hiertää

STT:n tietojen mukaan neuvotteluissa olisi vielä sopimatta tulevien vuosien kehykset, ja se hiertää, paljonko rahaa käytetään. Hallituslähteestä kerrotaan, että puolueiden näkemyksissä on vuositasolla satojen miljoonien eurojen ero. Keskustan mielestä vuonna 2023 pitäisi palata kehykseen eli siihen menotasoon, josta hallituskauden alussa on sovittu. Siten joistakin jo suunnitelluista menoista olisi tingittävä ja ikäviä päätöksiä tehtävä mahdollisesti jo tänä vuonna.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi perjantain päätteeksi, että elvytystä pitää jatkaa tietyn aikaa, mutta ei ole olemassa tarkkaa vastausta siitä, milloin se pitäisi lopettaa.

– Keskellä kriisiä ainakaan ei voi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka eivät kannustaisi ihmisiä nousemaan kriisistä, Ohisalo sanoi.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo puolestaan toisti jälleen, että talousennusteet antavat paremman kuvan kuin aiemmin.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) on viikon mittaan nostanut esille näkemyksen, että maailmantaloudessa nähdään koronakriisin hellittäessä vuoden tai kahden kasvupyrähdys, jonka jälkeen kuitenkin uhkaa paluu matalan kasvun aikaan.

– Olemme koronan aikana ottaneet erittäin suuren velan, alijäämä jatkuu vielä. Meidän pitää luoda uskottava, tarkka, harkittu näkymä siitä, miten Suomen julkista taloutta hoidetaan lähivuosien aikana. Tähän kannattaa käyttää aikaa sillä tavalla, että saadaan vastuullinen päätös.

Ohisalo kitkeränä keskustan suuntaan

Muista hallituspuolueista on pitkin matkaa vihjailtu, että keskusta tahallaan viivyttäisi neuvotteluita. Tunteet alkoivat kiristyä kolmannen päivän alussa.

– Välillä on sellainen tunnelma, että tässä nyt pitkitetään asioita ja tehdään jotain näytelmää, sanoi Ohisalo.

Keskustasta perustellaan, että niin kauan neuvotellaan, että löytyy ratkaisu, joka kelpaa niin Suomen kansalaisille, luottoluokittajille kuin EU:n komissiollekin.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä arvioi illalla, että kaikille sopiva paketti on löydettävissä, kunhan puolueet eivät aseta liian jyrkkiä ehtoja etukäteen.

– Yksikään puolue ei voi kirjoittaa hallitusohjelmaa uusiksi yksin. Ketään ei ole syytä ajaa nurkkaan, totesi ryhmäpuheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

Osasta on jo löydetty yhteisymmärrys

Hallituslähteistä kerrottiin STT:lle perjantaina, että seuraavaksi asioiden täytyy edistyä viisikon pöydässä ennen kuin koko hallitus voi kokonaisuutta käsitellä. Puheenjohtajien pöydässä on ratkottu vaikeinta kokonaisuutta muun muassa talouden raamista, menoista, tuloista, velasta ja työllisyystoimista. Osasta työllisyystoimia on päästy yhteisymmärrykseen, osasta on vielä näkemyseroja. Ainakin keskustan mielestä viisikolta puuttuu kuitenkin vielä riittävän yhteinen näkymä lähivuosien taloudenpidosta.

Vanhasen mukaan asiat ovat niin vaikeita, että päätöksien saaminen kestää, vaikka kehysriihen asioita on valmisteltu pitkään.

– Ehkä on hyvä, että nyt on hetken hengähdystauko kaikilla.