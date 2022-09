John Wick: Chapter 3 – Parabellum

Sub klo 21.00





Kolmannen John Wick -elokuvan nimi viittaa saksalaiseen pyssyklassikkoon. Ruutia siinä totta vie myös kuluu – ja adrenaliinia puskee. Keanu Reeves on monen todistajalausunnon mukaan oikeassa elämässä filmitähdistä mukavimpia, mutta John Wickinä hän ei toivevävyn tittelistä kilvoittele. Eikä kolmososan ohjaaja Chad Stahelski tavoittele armoitetun tarinaniskijän mainetta. Sarjalle tyypillisesti kaiken lähtökohta ja maali on raskaan sarjan toiminta, ja siinä lajissa tahti on suorastaan parantunut. Lajin koreografiat on mietitty tarkkaan kuin taitoluistelussa ikään. Taisteluihin käydään yhtä luovalla mielikuvituksella kuin Jackie Chanin hongkongilaisissa rymistelyleffoissa.

Huumori ei ei ole yhtä ilmeistä, mutta sitäkin löytyy. Ai juoni? Palkkionmetsästäjät jahtaavat miljoonankuvat silmissään sankariamme palkkamurhaajaa. Ensiesitys. (USA 2019)