Sokos tekee yhteistyötä second hand -merkkivaatteita kauppaavan Emmyn kanssa. Oulun Sokoksen myyjä Hilkka Koskela esittelee Emmy-myyntilaatikon toimintaa.

Rovaniemeläinen second hand -yritys Smuk laajentaa toimintaansa Ouluun syyskuun alussa. Laadukkaiden käytettyjen vaatteiden kauppa on on löytänyt tiensä myös perinteisten tavaratalojen toimintaan.

Smukin yrittäjä Maija Ärväs kertoo, että uusi liike avataan Oulun keskustaan Pekurin liiketiloihin syyskuun 1.