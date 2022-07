Oulu

Akolan kartano on seissyt Iijoen varrella jo yli kaksisataa vuotta. Kuva: Tiina Wallin

Kun Akolan kartanon hirret kaadettiin, olivat ne ainakin kaksisataa, ehkä jopa kolmesataa vuotta vanhoja. Nyt nelisatavuotinen hirsi tuntuu kämmenen alla sileältä ja kovalta. Tekisi mieli sanoa pehmeältä, mutta voiko kova olla pehmeää?

Maailma Iijoen rannalla kohoavan Akolan ympärillä on muuttunut sitten 1700-luvun lopun. Suomi on sotinut, itsenäistynyt, nähnyt nälkää, vaurastunut ja liittynyt osaksi Euroopan unionia. Vaikka puut ympäriltä on kaadettu ja joki padottu, on osa niistä ikkunoista, jotka lasitehtaan omistanut Julius Conrad Antell asennutti vuonna 1796 pysynyt paikoillaan.