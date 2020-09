Pääoisn Pyyppösen perheen takapihalla kuvattu Tonttujahti kakkonen on Emmi Murron (vas.), Minttu Hämäläisen, Julia Kuokkasen ja Lotta Pyyppösen mukaan toiminnallinen rakkauskomedia. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Minttu Hämäläisellä, 15, on perhosia vatsassa. Kesän aikana kaveriporukalla kuvatun elokuvan, Tonttujahti 2 – Hikeä kainalossa ensi-ilta on lauantaina elokuvateatteri Starissa. Paikalle on kutsuttu katsomo täyteen lähiomaisia, kavereita ja naapureita.

– Eniten meitä jännittää elokuvan vastaanotto. Mitä ystävät tykkäävät elokuvasta?, Hämäläinen kertoo kavereiden kompatessa rinnalla.