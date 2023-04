Kavereita on tuhansia, mutta kuinka monta on ystävää? Digiaika on tehnyt uusien tuttavuuksien solmimisen ja sosiaalisen verkostoitumisen helpommaksi kuin koskaan, mutta yksinäisyys vain lisääntyy.

Ihmissuhteille on käynyt samoin kuin tiedolle: kaikki tieto on jokaisen ulottuvilla, mutta tietämättömyys lisääntyy.