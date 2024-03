Oulun poliisi pyytää havaintoja kadonneesta 65-vuotiaasta naisesta.

Poliisin mukaan nainen lähti kävelylle Ruskonselän ja Hönttämäen alueelle noin kello 15. Hän on todennäköisesti eksynyt matkallaan.

Naisella on yllään puolipitkä tummansininen toppatakki, viininpunaiset ulkoiluhousut ja mustat kengät. Hänellä on myös mukanaan kaksi käsilaukkua. Kadonnut nainen on noin 175 senttimetriä pitkä ja hän käyttää silmälaseja.

Poliisin mukaan hän kulkee todennäköisesti huppu päässään ja saattaa pitää toisella kädellään takin kauluksesta kiinni. Kadonneen kävelytyyli on myös hieman kumara, mutta hän liikkuu reippaasti.

Kaikki havainnot tuntomerkkeihin sopivasta naisesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.