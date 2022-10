Aki Kaurismäen kuvaus taiteilijaelämästä Pariisissa perustuu Henri Murgerin samannimiseen romaaniin. Kuvassa Marcel Marx, kirjailija (André Wilms), Schaunard, säveltäjä (Kari Väänänen) ja Rodolfo, taidemaalari (Matti Pellonpää). Kuva: SPUTNIK OY / Yle

Boheemielämää

Aki Kaurismäki on värillisten elokuvasarjojensa lomassa harrastanut mustavalkoisia syrjähyppyjä. Boheemielämää on samalla tapaa vapaa klassikkotulkinta kuin Hamlet liikemaailmassa (1987) ja Juha (1999). Kulttuurit kohtaavat , kun suomalaiset Matti Pellonpää ja Kari Väänänen eläytyvät albanialaisena ja irlantilaisena ranskalaisten André Wilmsin ja Evelyne Didin seuraan. Pohjalla on Henri Murgerin romaani, josta Giacomo Puccini sävelsi suositun oopperansa.

1800-luvun sijasta ollaan kaurismäkeläisen ajattomassa Pariisissa, jonka taiteilijapiireissä tuoksahtavat halpa punkku, vahva tupakka ja huono hygienia. Myös Pellonpää ja Väänänen puhuvat ranskaa, ja varmasti enemmän kuin muissa Kaurismäen elokuvissa yhteensä. Järin uskottavaa kohtalonyhteyttä ei synny, vaikka Timo Salmisen kameratyö vaikutuksen tekeekin. (Suomi/Ranska 1992)