Aurora (Mimosa Willamo) bilettää sielunsa kyllyydestä Rovaniemen yössä, kunnes kohtaa nakkikioskilla Darianin, joka pyytää häntä pelastamaan henkensä. Kuva: Dionysos Films Oy

Televisio tänään

Aurora





Ohjaaja Miia Tervo on kotoisin Rovaniemeltä, minkä voi myös esikoiselokuvasta uskoa. Turistieksotiikkaa on mukana hyvin säästeliäästi, kaupunkilaisia sitäkin enemmän. Mimosa Willamo on sitoutumiskammoinen kynsiteknikko Aurora, joka elää vipeillä bileistä toiseen. Yksi kohtaaminen öisellä nakkikioskilla tuuppaa nuoren naisen elämän uudelle ladulle. Iranista paennut Darian (Amir Escandani) tarvitsee vaimon, jotta saa tyttärensä kanssa turvapaikan. Huumorilla terästetty draama väistelee odotuksia kuin pujottelukeppejä. Ensiesitys. (Suomi 2019)

TV2 klo 21.00