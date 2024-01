Haapajärvellä, Reisjärvellä ja Kärsämäellä ilmestyvän kaupunkilehti Selänteen julkaiseminen lopetetaan. Hilla Groupin alaisuuteen kuuluva Selänne lakkaa ilmestymästä helmikuun lopussa.

Pääsyy julkaisun lopettamiseen on taloudellinen, sillä tiedotteen mukaan Selänne on ollut tappiollinen jo pidempään.

Jatkomahdollisuuksia tutkittiin perusteellisesti loppuvuodesta muutosneuvotteluissa, mutta realistisia mahdollisuuksia jatkolle ei löytynyt.

– Pari viimeisintä vuotta ovat olleet kaupunkilehdille tylyjä. Kustannukset ovat karanneet painon ja jakelun osalta käsistä. Samalla paperilehden ilmoitusmyynti on valtakunnallisestikin tipahtanut rajusti, Hilla Groupin sisältöjen kehitysjohtaja Jonna Nikumaa sanoo.

Selänne on perustettu vuonna 2009. Se on toiminut ilmaisjakeluna alusta asti, mutta sillä on myös noin sata tilaajaa. Tilaajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti, mikäli tilauskautta on vielä helmikuun lopun jälkeen jäljellä.