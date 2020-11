Kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua keskustelutilaisuuteen, jossa käsitellään asemakeskuksen suunnittelua. Tilaisuus järjestetään 3. joulukuuta kello 17-19 etäyhteyksin.

Keskustelun kohteena olevalla alueella sijaitsee nykyisin muun muassa Matkahuolto, linja-autoasema, Rata-aukio, oikeustalo, rautatieasema ja rata-alueen alikulku.

Keskustelutilaisuus järjestetään Teams-kokouksena, mutta tilaisuutta voi seurata myös Ympäristötalon kahvila Leetassa osoitteessa Solistinkatu 2, jossa tilaisuus näytetään screeniltä. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakkoon 29. marraskuuta mennessä kaupungin nettisivuilta.

Kaupungin tiedotteessa kerrotaan koronatilanteen tekevän järjestelyihin mahdollisesti vielä muutoksia, joista tiedotetaan ilmoittautuneille joulukuun alussa.

Alueelle on tarkoituksena suunnitella ainakin linja-autoasema, matkahuolto, liike- ja toimistotiloja, hotelli ja asumista.

Asemakeskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin Yhdyskuntalautakunnassa 27. lokakuuta, ja se on nähtävillä 18. joulukuuta saakka kaupungin verkkosivuilla. Kaavatunnus on Asemakeskus, 564-2484. Suunnitelmassa kerrotaan hankkeen lähtökohdista, vaikutusten arvioinneista ja vuorovaikutuksesta. Siitä on mahdollisuus toimittaa kaupungille kirjallinen palaute sen esilläoloaikana.

Muokattu 13.11.2020 Lisätty kaavatunnus.