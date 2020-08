Oulussa pääsee ensi viikon alusta lähtien koronavastaanotolle myös Tuirassa ja Oulunsalossa. Kuva: Jussi Leinonen

Oulussa lisätään koronavastaanottoja 17. elokuuta alkaen. Hengitystieinfektiopotilaita otetaan vastaan tuosta lähtien myös Tuiran ja Oulunsalon akuuttivastaanotoilla Kontinkankaan ja Haukiputaan lisäksi.

Muutoksilla Oulun kaupunki varautuu koronavirustilanteen pitkittymiseen.

Tuiran ja Kontinkankaan vastaanotoilla on kaksi erillistä tilaa, joista toisessa hoidetaan hengitystieinfektiopotilaita ja toisessa muita vastaanoton potilaita. Oulunsalossa ja Haukiputaalla akuuttivastaanotolle otetaan vain hengitystieinfektiopotilaita.

Muuta kiireellistä hoitoa vaativat potilaat, joilla ei ole koronaoireita, hoidetaan Kontinkankaan, Tuiran, Kaakkurin ja Kiimingin akuuttivastaanotoilla. Näille vastaanotoille voi hakeutua hoitoon myös Oulunsalon ja Haukiputaan alueelta. Kaakkurin ja Kiimingin akuuttivastaanotolla ei hoideta hengitystieinfektiopotilaita.

Maanantaista 17.8. alkaen voi varata koronanäytteenottoajan verkossa, jos asiakkaan oireet ovat lieviä, eikä hän koe tarvitsevansa ammattilaisen arviota voinnistaan. Aika testiin varataan Oulun Omahoidon kautta www.oulunomahoito.fi.

Lisäksi 17.8. alkaen voi tarkistaa koronavastaanottojen jonotustilanteen kunkin vastaanoton verkkosivulta, sivun oikeasta laidasta, osoitteesta https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/hoitajien-ja-laakareiden-vastaanotto.

Kiireettömissä asioissa asiakkaat voivat edelleen ottaa yhteyttä puhelimitse omaan terveysasemaan tai hyvinvointikeskukseen.

Jos tarvitsee ammattilaisen arviota voinnistaan, oirearvion voi tehdä verkossa Omaolo-palvelussa tai soittaa Oulun kaupungin koronaneuvontaan numeroon 08 558 41414. Numero on avoinna maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.

Iltaisin ja viikonloppuisin voi soittaa Oulun seudun yhteispäivystyksen koronanumeroon 08 315 2655.

Puhelimitse asiakas ohjataan tarvittaessa koronavastaanotolle ja koronatestiin.

Koronavastaanotolle voi tulla myös suoraan ilman yhteydenottoa, jos vointi on heikentynyt ja tarvitsee hoitoa. Lisäksi vastaanotolle voi saapua jonottamaan testiin ilman ajanvarausta, jos päivän näytteenottoajat ovat menneet.

Paikalle kannattaa tulla kello 14 mennessä, jotta näytteet ehditään ottaa ennen kello 16.

Järjestelyjä muutetaan, sillä testaustarve on kasvanut voimakkaasti elokuun alussa. Kaupunki muistuttaa, että on tärkeää hakeutua testattavaksi lievilläkin oireilla tai jos epäilee saaneensa koronavirustartunnan.

Koronanäytteen tulos tulee muutaman päivän kuluessa testin ottamisesta asiakkaan Omakanta-palveluun. Jos tulos on positiivinen, näytteenantajalla on koronavirus. Jos tulos on negatiivinen, näytteenantajalla ei sillä hetkellä ole ollut koronavirustartuntaa.

Positiivisesta testituloksesta soitetaan potilaalle aina, ja hänelle annetaan lisäohjeita. Negatiivisesta testituloksesta ei soiteta.

Kaupungin mukaan kaikille vastaanotoille on turvallista saapua ilman tartunnan pelkoa.