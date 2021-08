Oulun kaupunki kertoi maanantai-iltana epidemiatilanteen jatkuvan huolestuttavana.

Maanantaipäivän aikana on tullut tietoon 15 tuoretta tartuntaa. Ne ovat peräisin yksityisistä tapaamisista, perhepiiristä sekä Qstock-festivaalilta. Pienessä osassa lähde jäi tuntemattomaksi.

Lisäksi Pikku-Ainon päiväkodissa Myllytullissa tuli ilmi joukkoaltistus.

Altistumisen mahdollisuus seuraavissa paikoissa: Oulun rautatieasema 2.8. klo 11-12

Oulunsalon jäähalli 4.8. klo 20.45-22.30 (kaukalon puoli)

Ravintola Olimpos 5.8. klo 19-20

Pub Graali 1.8. klo 01-01.30

Ravintola Pekuri 4.8. klo 12-12.30

Taco Bell-ravintola 6.8. klo 11-12

Irish Pub St. Michael 5.8. klo 21-22

Viime viikolla eli viikolla 31 Oulun tartuntojen määrä, 152 tapausta, kasvoi noin 50 prosentilla sitä edeltävään viikkoon verrattuna.

Kaupungin mukaan joukkoaltistumisia tuli viikolla tietoon kuusi. Ne tapahtuivat yksityistilaisuuksissa ja erilaisissa ryhmäharrastuksissa sekä Kisakentän päiväkodissa.

Viime viikon tartunnat saatiin yksityisistä tapaamisista, perhepiiristä, ravintoloista sekä ulkomailta. Yleisötapahtumien osuus päättyneen viikon tartunnoista oli 27 prosenttia. Tuntemattomasta lähteestä oli 13 prosenttia.

– Tartuntojen määrä siis kasvaa, mutta kiihtymisvauhti hieman loiveni aiempiin viikkoihin nähden. Altistuneiden määrä kasvoi vielä voimakkaammin, mitä selittää nuorten aikuisten suuri osuus tartunnan saajina, ja heidän suuri päivittäisten kontaktien määrä. Tartunnan jäljitystä resursoitiin lisää ja saatiin se pysymään tilanteen tasalla, Oulun tiedotteessa kerrotaan.

Myös näytteenottomäärissä nähtiin iso kasvu. Testejä tehtiin viikon aikana lähes 4 000, kun sitä edeltävällä viikolla niitä kirjattiin noin 2 500 kappaletta.

Kaupungin 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on nyt 125 tapausta per 100 000 asukasta. Sairaalahoidon tarpeen kuvataan olevan kasvussa. OYSissa on viisi koronapotilasta.

Epidemian voimistuminen vaatii taas lisää voimavaroja

Kaupungin mukaan koronatestaukseen on jouduttu lisäämään voimavaroja. Siten epidemian kiihtyminen kuormittaa terveys- ja hyvinvointipalveluiden muita toimintoja, koska henkilöstöä on siirrettävä testaukseen, jäljitykseen ja rokotuksiin.

Oulu tiedotteen mukaan nyt "on korkea aika hakeutua koronarokotuksiin". Tällä hetkellä ykkösannoksen on saanut reilut 139 000 oululaista eli 66,8 prosenttia asukkaista, kakkosannoksen 33,5 prosenttia.

Tänään Oulussa aloitettiin 12–15 vuotiaiden rokotukset.

Lue lisää: 12–15-vuotiaiden koronarokotukset alkoivat Ouluhallissa, rokotettavia riitti jonoksi asti – Kysyimme, uskaltaako lapsia rokottaa ja tarvitaanko rokotukseen vanhempien suostumus?

– Rokotusvuorossa ovat tällä hetkellä Oulussa 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt. Toisen annoksen koronarokotuksiin on mahdollista hakeutua joko aikaistetusti ilman ajanvarausta (ensimmäisestä rokotteesta oltava kulunut vähintään 8 viikkoa) tai ajanvarauksella.

– Ouluhallille voi saapua rokotettaviksi ilman ajanvarausta jokaisena arkipäivänä klo 9-15 välisenä aikana, ja keskiviikkoisin klo 9–17 toistaiseksi. Rokotuksiin voi myös varata ajan, tiedotteessa muistutetaan.

Alueellinen koronanyrkki kokoontuu tiistaina 10. elokuuta arvioimaan epidemiatilannetta ja mahdollisia uusia suosituksia.