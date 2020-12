Oulun kaupungin päivittäin raportoimien tuoreiden tartuntojen määrä pysytteli kohtuullisena maanantaina. Kaupunki kertoi alkuillasta, että päivän aikana kello 16 mennessä oli tullut tietoon kahdeksan uutta tartuntaa.

Terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan koronarajoitukset näkyvät Oulun luvuissa.

– Oulussa ilmaantuvuus on laskussa, mistä on kiittäminen oululaisia, jotka ovat noudattaneet suosituksia hyvin.

Uusia joukkoaltistumisia on tullut ilmi kaksi, ja karanteeniin on asetettu tänään Oulussa 129 henkilöä, tiedotteessa kerrotaan.

Toinen altistustapaus on suuri joukkoaltistus työpaikalla. Kaupunki ei kerro altistuksesta tarkemmin. Kalevan tietojen mukaan kyse ei kuitenkaan ole Stora Ensosta, jossa kehittyi muutama viikko sitten pitkästi toistasataa koronatartuntaa käsittänyt rypäs.

Toinen joukkoaltistus on tapahtunut Kastellin yläkoulussa, ja sen selvittely on vielä kesken. Altistuneisiin tai heidän huoltajiinsa ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Koronapotilaiden määrä kasvanut

Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa ovat edelleen koronaepidemian pahimmaksi luokitellussa eli leviämisvaiheessa.

THL raportoi keskipäivällä Ouluun yhdeksän uutta tapausta. THL raportoi tartuntatietoja päivän tai useankin päivän viiveellä, minkä vuoksi Oulun kaupungin ja THL:n päivittäiset tartuntaluvut eroavat. Pitkällä aikavälillä katsottuna tartuntamäärät kuitenkin vastaavat toisiaan.

Sairaalassa olevien määrä on Oulussa hieman noussut. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä OYSissa 15 koronapotilasta ja määrä on kasvussa. Oulun kaupunginsairaalassa on koronapotilaita on alle viisi.

Kaupunki toteaa, että sekä Oulun että Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluvut ovat laskussa, vaikka ne ovat edelleen korkeita.

Oulussa koronan 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuus on nyt 130,2 tapausta per 100 000 asukasta. Pohjois-Pohjanmaan vastaava luku on 91,8.

Viime viikolla tehtyjen koronatestien määrä pieneni huomattavasti eli noin tuhannella kappaleella. Yhteensä testattiin 3412 henkilöä.

Kaupunki kehottaa edelleen hakeutumaan lievilläkin oireilla aina testiin.

Testiin mennessä ja sieltä palattaessa tulee käyttää kasvomaskia ja koronatestin tulokset täytyy odottaa kotona.

Alueellinen koordinaatioryhmä koolla taas tiistaina

Alueellinen koordinaatioryhmä arvioi koronatilannetta Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulussa jälleen tiistaina eli 15. joulukuuta.

Terveysjohto muistuttaa, että joulun vieton suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat ohjeet: joulua on tänä vuonna hyvä viettää pienemmällä väellä ja matkustelua kannattaa välttää.

Lisäksi ennen joulua kannattaa välttää tilanteita, joissa koronatartunnan riski on kasvanut. Näitä ovat esimerkiksi ryhmäharrastukset, ravintolassa käynti ja yleisötilaisuudet.

14.12. kello 17.55: Päivitetty uutisen tietoja. Kalevan tietojen mukaan mainittu suuri työpaikan joukkoaltistus ei liity Stora Ensoon.