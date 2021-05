Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulussa on todettu tiistaina iltakuuteen mennessä neljä uutta uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki päivittäistiedotteessaan.

Kaupungin mukaan tiistain tartuntojen lähteinä ovat Oulun kaupunginsairaalan ja OYSin epidemiat sekä perhe.

Kaupunki kertoo, että viimeaikaisista tartunnoista tehtyjen analyysien perusteella on vahvistumassa, että herkemmin tarttuvat virusmuunnokset ovat vallitseva virusmuoto Oulun alueella.

Kaupungin mukaan tiistaina ilmeni myös joukkoaltistuminen Oulun kaupunginsairaalan osastolla A3. Osastolla todettiin maanantaina ja tiistaina uusia tartuntoja. Kaupungin mukaan tartunnat ovat peräisin potilaalta, joka on altistunut koronalle todennäköisesti Oulun seudun yhteispäivystyksessä.

Tartunnan saanut sai alunperin negatiivisen testituloksen, mutta hänet todettiin myöhemmin sairaalassa positiiviseksi. Tiistaina kaksi potilasta hoitanutta työntekijää todettiin positiiviseksi.

Kaupungin mukaan osasto A3 on suljettu. Koko osaston henkilökunta ja potilaat testataan. Altistuneiden kartoitus on vielä kesken.

Aiempaan osasto B3:n epidemiaan liittyen on lisäksi tapahtunut toinen potilaskuolema ja yhden työntekijän uusi tartunta seulontatesteissä. Kaupunki kertoo, että osastolla B3 esiintynyt virus on osoittautunut tarkemmissa analyyseissa Britanniasta peräisin olevaksi herkemmin tarttuvaksi virusmuunnokseksi.

Lisäksi viime viikon perjantaina on voinut altistua Oluthuone Leskisessä kello 19.30–22.30 ja Social Burgerjointissa kello 22.30–23.

Tiistaina karanteeniin on asetettu 35 henkilöä. Koko viikolla tartuntoja on ilmennyt seitsemän kappaletta ja karanteeniin on asetettu yhteensä 50 ihmistä.

14 vuorokauden ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohti on tällä hetkellä 36,5. Luku on laskussa.

Tiistaina sairaalahoitoa vaativia koronapotilaita oli yhteensä 22, joista 12 kaupunginsairaalassa ja kymmenen OYSissa.

Tiistaihin mennessä 58 229 oululaista on saanut koronavirusrokotteen, mikä on 28 prosenttia Oulun väestöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos puolestaan tilastoi tiistaina Ouluun yhden uuden tartunnan. THL:n ja kaupungin ilmoittamat tartuntamäärät voivat erota hieman toisistaan erilaisen tilastointitavan takia.

Kaupunki kertoo päättävänsä keskiviikkona seuraavista askeleista koronarajoitusten purkamisessa.