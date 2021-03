Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulussa on todettu tänään sunnuntaina kaksi uutta koronatartuntaa, kertoo Oulun kaupunki. Toinen tartunnoista on peräisin ulkomailta ja toisen tartuntalähde on muu tiedetty.

Lisäksi kaupunginsairaalan tartuntaryppäässä on tullut ilmi yksi uusi kuolemantapaus.

Kaikkiaan tällä viikolla koronatartuntoja on todettu kaupungissa yhteensä 33. Positiivisia tuloksia on saatu yhteensä 0,7 prosentista otetuista koronatesteistä.

Oulussa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on laskussa ja se on tällä hetkellä viimeisen kahden viikon osalta 34,3 tapausta 100 000:aa asukasta kohden. Koko Pohjois-Pohjanmaalla luku on tällä hetkellä 24,5.

Ruskon Liikussa on kaupungin mukaan voinut altistua koronavirukselle tiistaina 23. maaliskuuta kello 14.15–15.30 välisenä aikana. Joukkoaltistumisia on ollut Oulussa viikon aikana kaksi kappaletta. Tällä viikolla Oulussa on asetettu karanteeniin yhteensä sata ihmistä.

Sunnuntaina Oulun kaupunginsairaalassa oli hoidettavana seitsemän koronapotilasta. OYSissa koronapotilaita oli hoidettavana alle viisi.