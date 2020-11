Valtakunnallisia THL:n koronatartuntalukuja ei teknisen häiriön takia saatu Suomessa lauantaina, mutta Oulun kaupunki kertoi iltapäivällä oman tilanteensa.

Oulussa on todettu lauantain aikana 10 uutta varmistettua tartuntaa ja tietoon on tullut kaksi uutta joukkoaltistumista.

Toinen niistä on tapahtunut OSAO:n rakennustyömaalla Kivikkokankaalla, jossa virukselle altistuneita on todennäköisesti kymmeniä. Tapauksen selvittely on kaupungin mukaan kesken.

Toinen joukkoaltistuminen on tapahtunut Oulun Lyseon lukiossa. Sen selvittely on vasta alkanut.

– Tähän mennessä tämän päivän tartuntoihin liittyy 62 henkilön altistuminen ja asettaminen karanteeniin. Terveysviranomaiset arvioivat joukkoaltistumiset ja ovat henkilökohtaisesti yhteydessä jokaiseen altistuneeseen, tiedotteessa kerrotaan.

Oulun kaupungin ilmoittamat tartuntaluvut eroavat normaalitilanteessakin THL:n luvuista hieman, koska laitos ilmoittaa edellisen vuorokauden tulokset. Oulun kaupunki taas ilmoittaa kyseisen päivän tulokset, jotka ovat päivittäisen Oulun tiedotteen julkaisuun mennessä tiedossa.

Epidemiatilanteessa Oulussa ei ole tapahtunut merkittävää rauhoittumista, kertoi terveysjohtaja Jorma Mäkitalo Twitterissä.

Oulu on edelleen epidemian kiihtymisvaiheen kynnyksellä. Päiväkohtaiset tartuntojen määrät ovat pysytelleet melko samalla tasolla kuin aiempina päivinä tällä viikolla.

Kaupunki muistuttaa, että sunnuntain isänpäivän vietossa on syytä ottaa epidemiatilanne huomioon.

– Korona-aikana vieraillaan vain terveenä ja tavallista pienemmällä porukalla. Vierailun aikana huomioidaan turvaetäisyydet ja käytetään maskeja. Vierailua tulee välttää, jos on saattanut altistua koronavirukselle, tiedotteessa neuvotaan.

Aiemmat ohjeet voimassa

Jotta virustartuntojen kiihtyminen saadaan pysäytettyä Oulussa, terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kehottaa oululaisia hakeutumaan lievissäkin oireissa hakeutumaan testeihin sekä noudattamaan suosituksia, jotka on annettu 29.10.–12.11. väliselle ajalle.

1. Suositellaan käyttämään kasvomaskia julkisissa sisätiloissa ja yleisötapahtumissa.

2. Suositellaan, ettei pidetä yli 20 hengen yksityistilaisuuksia.

3. Suositellaan noudattamaan ryhmämuotoiseen harrastamiseen tehtyjä ohjeita.

4. Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle ( esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike).

Näytteenottoa lisätään

Oulun näytteenottopaikat sijaitsevat arkisin koronavastaanotoilla, Limingantullin näytteenottopisteellä ja Oritkarin drive-in-testauspisteellä.

Kaupunki lisää ajanvarauksella toimivaa näytteenottoa Limingantullin näytteenottopisteeseen 9.11. alkaen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on lisännyt näytteenottoaikoja jo tänä viikonloppuna Oritkarin drive-in-pisteelle.