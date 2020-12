Oulussa on todettu tiistaina kello 16 mennessä yhteensä 10 uutta koronatartuntaa, kertoo Oulun kaupunki. Kaikkiaan tällä viikolla uusia tartuntoja on tähän mennessä todettu 18 kappaletta, mikä on noin kolmanneksen vähemmän kuin viime viikolla samaan aikaan.

THL:n tiistaisten tietojen mukaan Ouluun on kirjattu 11 uutta koronatapausta. THL:n luvut eivät ole päiväkohtaisia lukuja Oulun kaupungin tapaan. THL kertoo päivittäin tartuntatautirekisteriin kirjatut tapaukset. Osa tartunnoista kirjautuu rekisteriin viiveellä.

Oulun kaupungin mukaan Oluthuone Leskisessä on ollut mahdollinen altistumistilanne lauantai-iltana 12. joulukuuta kello 20–22. Ravintolassa tuolloin olleiden on syytä tarkkailla vointiaan ja hakeutua herkästi koronatestiin, mikäli oireita ilmenee.

Lisäksi Attendon Fregatti-palvelutalossa on kaupungin mukaan todettu joukkoaltistuminen. Palvelutalossa on ryhdytty toimenpiteisiin mahdollisten tartuntojen varalta. Lisäksi omaisille ja asukkaille on tiedotettu tapahtuneesta.

Tällä viikolla Oulussa on asetettu karanteeniin 173 henkilöä ja joukkoaltistumisia on ollut kaikkiaan kolme kappaletta.

Kaupungin mukaan nyt todetut tartunnat ovat olleet peräisin perheen sisältä, työpaikalta ja kaveriporukasta. Osaa tartunnoista ei ole pystytty jäljittämään.

Kaupungin mukaan OYSissa on tällä hetkellä hoidettavana 12 koronapotilasta eli potilaiden määrä on hieman laskenut. Oulun kaupunginsairaalassa koronaviruksen vuoksi on hoidettavana alle viisi ihmistä.

Juttua muokattu kello 20.56: Korjattu OYSissa olevien koronapotilaiden määrä. Jutussa luki aiemmin, että sairaalassa on 15 potilasta, mutta oikea määrä on 12 potilasta.