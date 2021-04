Yksi tartunta on peräisin tuntemattomasta lähteestä. Kuva: Vesa Joensuu

Oulussa on todettu torstaina iltapäivään mennessä seitsemän uutta koronatartuntaa, kertoo Oulun kaupunki päivittäistiedotteessaan.

Tartunnan lähteinä ovat kaupunginsairaala, OYS ja perhe. Kaupungin mukaan tartunnoista viisi liittyy OYSin ja kaupunginsairaalan epidemiaan. Yksi tartunta on peräisin tuntemattomasta lähteestä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos puolestaan raportoi torstaina Ouluun 13 uutta koronatartuntaa. Kaupungin ja THL:n luvut voivat erota hieman toisistaan erilaisen tilastointitavan takia.

Torstaina karanteeniin asetettiin 18 henkilöä. Koko viikolla karanteeniin on määrätty 101 ihmistä. Kaupungin 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohti on 49,5. Luku on nousussa.

Kaupungin mukaan kaupunginsairaalan uusi epidemia liittyy OYSissa tapahtuneisiin altistumisiin ja tartuntoihin. Keskiviikon jälkeen kaupunginsairaalan tartunnat lisääntyivät kahden potilaan tartunnoilla osastolla B3. Lisäksi sairaalan ulkopuolella on ilmennyt kolme jatkotartuntaa.

Tähän mennessä kaupunginsairaalassa koronatartunnan on saanut 12 potilasta ja kahdeksan työntekijää osastoilla B3 ja G3. Sairaalan ulkopuolisia jatkotartuntoja on tullut ilmi 12 kappaletta.

Oulu palasi koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen tiistaina. Kaupunki huomauttaa, että kuntalaisten täytyy edelleen välttää etenkin sisätiloissa tapahtuvia oman ruokakunnan ulkopuolisia kontakteja.

Kaupunki muistuttaa hyvän käsihygienian, maskien käytön ja turvavälien tärkeydestä. Lievissäkin oireissa on hakeuduttava testeihin.

Kaupunki myös kehottaa ihmisiä viettämään vappua vastuullisesti.

– Jokainen voi käyttäytymisellään vaikuttaa siihen, millainen toukokuu koronan suhteen on tulossa, ja missä määrin rajoitteiden ja suositusten purkamista voidaan jatkaa, tiedotteessa todetaan.