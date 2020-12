Oulussa koronaepidemiän leviämisvaihe voi olla vaikeutumassa, tiedottaa Oulun kaupunki. Kaupungin mukaan sairaalahoidossa olevien määrä on alkanut kasvaa ja epidemia näyttää kiihtyvän loppuviikkoa kohden. Alkuviikko on ollut hieman edellistä rauhallisempi.

– Päivittäiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria ja lähipäivien tartuntamäärät antavat arvioon lisää varmuutta, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Perjantaina kello 17 mennessä oululaisilla on todettu yhteensä 30 uutta koronavirustartuntaa. Oulun kaupungin mukaan tämä on korkein päivittäinen lukema kuluvalla viikolla. Vain yksi tartunnoista liittyy Stora Ensoon. Tehtaalla todettiin ensimmäisellä testauskierroksella noin 150 koronavirustartuntaa. Tänään tehtaalla on aloitettu toinen testauskierros.

Kaupungin mukaan uusissa koronatapauksissa korostuvat karanteenissa olevien sairastumiset perheen sisäisten tartuntojen lisäksi. Karanteenissa olevat ovat saaneet tartunnan altistuttuaan aiemmin koronavirukselle.

Uusista koronatapauksista noin 15 prosenttia on alkuperältään tuntemattomia.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo muistuttaa, että kaikkien oululaisten tulisi vähentää päivittäisten kontaktien määrää lähestyvästä juhlapyhästä huolimatta.

– Kodin ulkopuolelle lähdettäessä tulee suojautua maskilla. Korostettu käsihygienia ja lievissäkin oireissa kotiin jääminen ja testiin hakeutuminen on myöskin tärkeää, Mäkitalo toteaa tiedotteessa.

Mäkitalon mukaan yritysten ja yhteisöjen tulisi viimeistään nyt ryhtyä noudattamaan tiistaina 1. joulukuuta voimaan tulleita vahvoja suosituksia. Mäkitalon mukaan leviämisvaihe voi muodostua sitä pahemmaksi ja pidemmäksi, mitä myöhemmäksi niiden noudattamista lykätään.

– Toiminnan keskeyttäminen seuraavaksi kahdeksi viikoksi on tässä epidemiatilanteessa erittäin suositeltavaa, Mäkitalo painottaa.

Joukkoaltistuminen Pohjankartanon koulussa

Perjantain aikana Oulussa on kaupungin mukaan tullut ilmi yksi uusi joukkoaltistuminen Pohjankartanon yläkoulussa. Kaupungin mukaan tapauksen selvittäminen on kesken ja altistuneisiin tai heidän huoltajiinsa ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Myös Oulussa toimivassa palvelukodissa on todettu koronavirustartunta. Tapaus on todettu Caritas Mainingin kehitysvammaisten palvelukodissa. Kaupungin mukaan palvelukodissa on ryhdytty välittömiin toimiiin tartuntojen leviämisen ehkäsemiseksi ja alle viisi asukasta on asetettu karanteeniin.

Kaikkiaan perjantain aikana karanteeniin on asetettu noin 150 henkilöä. Tähän mennessä tällä viikolla on asetettu karanteeniin Oulussa noin 700 henkilöä, mikä on hieman enemmän kuin viime viikolla samaan aikaan.

Koko viikon aikana Oulussa on todettu 106 koronavirustartuntaa oululaisilla. Koronan takia Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä yhdeksän henkilöä ja Oulun kaupunginsairaalassa on tällä hetkellä hoidossa alle viisi koronapotilasta.