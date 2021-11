Kaupunkikehittämisen lähtökohdat eivät voisi olla paremmat. Tietoa on enemmän kuin koskaan, ja asukkailta on koottu näkemyksiä kehittämisen tueksi. Väestönkasvu on jatkunut vahvana vuosikymmeniä. Myös tulevina vuosina kasvun ennakoidaan paikantuvan kaupunkiseuduille.

Oulussa, uuden valtuuston strategiaseminaarin aluksi, esiteltiin kuntalaisilta koottuja näkemyksiä tulevaisuuden Oulun keskeisistä ominaisuuksista. Asukkaiden toiveissa tärkeimpinä olivat turvallinen, merellinen, kaunis, luonnonläheinen, rauhallinen ja puhdas kaupunki. Samat klassiset ominaisuudet ovat korostuneet lähes kaikissa kyselyissä koulutuksesta, tulotasosta ja ammatillisesta suuntautuneisuudesta tai kaupungista riippumatta.