Kaupunkiympäristöissä lanttuperhosen ja ruutumittarin (kuvassa) lentokausi on pidentynyt ja päättyy myöhemmin kuin maaseutuympäristöissä. Molemmat lajit ovat yleisiä myös Oulun seudulla. Kuva: Sami Kivelä

Kaupunkiympäristöissä perhosten lentokausi on pidentynyt ja päättyy myöhemmin kuin maaseutuympäristöissä. Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan perhosten kaupunkipopulaatioissa on tapahtunut evoluutiota, jonka myötä päivänpituus on vaikuttanut yksilönkehitykseen niin, että perhoset siirtyvät talvehtivaan lepovaiheeseen, diapaussiin, myöhemmin kasvukauden kuluessa kuin maaseudulla.

Kaupunkiympäristöjen lämpimyys ja sen myötä pidentynyt kasvukausi ovat todennäköisimpiä selityksiä tälle evoluutiolle. Kaupungit ovat tyypillisesti ympäröiviä maaseutualueita lämpimämpiä. Toisaalta kaupunkien voimakas valosaaste voi johtaa harhaan eliöitä, jotka käyttävät päivänpituutta vuodenkierron ilmaisijana.