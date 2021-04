Oulun kaupunginsairaalassa oli mittava tartuntaryväs aiemmin keväällä. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on todettu koronatartunta neljällä osastohoidossa olevalla potilaalla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lähettämän tiedotteen mukaan tartunnat on todettu osastolla 5.

Lue lisää OYSin tartunnoista täältä.

Myöhemmin iltapäivällä Oulun kaupunki tiedotti, että kaupunginsairaalassa on tänään tullut tietoon kolme koronatartuntaa päivystysosastoilla B3 ja G3.

Tartunnat liittyvät OYSin tänään ilmoittamiin tartuntoihin osastolla 5.

Altistuneiden kartoittaminen on kesken. Osastojen potilasliikenne on keskeytetty. Sekä henkilökunta että potilaat on testattu.

Tartuntatautilääkäri ohjaa jatkotartuntojen ehkäisemiseksi välittömästi aloitettuja toimia. Osastoilla olevien potilaiden omaisiin on pyritty olemaan yhteyksissä.

Kaupunginsairaala on tänään asetettu uudelleen vierailukieltoon toistaiseksi. Välttämättömistä vierailuista on neuvoteltava osastonlääkärin kanssa.

Kaupunginsairaalassa oli aiemmin keväällä mittava tartuntavyyhti, jossa tuli ilmi lähes 130 tartuntaa ja lukuisia kuolemantapauksia.

Lue lisää tartuntavyyhdistä täältä.

Kaupunki toteaa tiedoteessaan, että viime päivinä Oulun tartuntatilanne on kääntynyt huonommaksi. Uusia tartuntoja tuli keskiviikkon ilmi kymmenen ja torstaina kahdeksan.

Kuntalaisia kehotetaan noudattamaan huolellisesti voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia, sillä koronaepidemia ei ole vielä ohi.