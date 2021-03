Oulun kaupunginsairaalaa piinaava koronatartuntojen rypäs on keskiviikon aikana kasvanut neljällä uudella tartunnalla.

Lisäksi tiistain jälkeen on kuollut yksi tartunnan saanut potilas lisää, mikä nostaa ryppääseen liittyvät potilaskuolemat yhteensä kuuteen, kaupunki kertoo tiedotteessaan kello 18 jälkeen.

Neljästä uudesta tartunnasta kaksi on kaupungin mukaan sairaalan työntekijöillä ja kaksi muuta ovat ryppääseen liittyviä jatkotartuntoja. Potilailla sen sijaan ei ole todettu keskiviikkona enää uusia tartuntoja.

Yhteensä kaupunginsairaalassa tartunnan saaneita potilaita on nyt 35 ja työntekijöitä 23 eli 58 henkeä. Ryppääseen liittyviä muita jatkotartuntoja on yhteensä 5, mikä nostaa sairaalaan liittyvän tartuntaketjun kokonaislukeman 63:een tapaukseen.

Lisäksi altistuneita työntekijöitä on 17 ja altistuneita potilaita neljä.

– Tiukat torjunta- ja rajoitustoimet sairaalassa jatkuvat. Sairaalan toimintaa on väliaikaisesti supistettu henkilökuntaresurssien turvaamiseksi. Sairaalan on saatu lisää henkilökuntaa hyvinvointipalveluiden muista toiminnoista, tiedotteessa sanotaan.

Sairaalassa toteutetaan seuraava testauskierros huomenna torstaina.

Oulussa 10 tuoretta tartuntaa keskiviikkona

Kaupungin alueella on tullut keskiviikon aikana kokonaisuudessaan ilmi 10 tuoretta tartuntaa. Karanteeniin on määrätty tänään 59 ihmistä.

Maikkulan päiväkodissa on tullut tietoon joukkoaltistuminen, josta on tiedotettu asianosaisia.

Tartuntalähteinä uusissa tartunnoissa ovat olleet Oulun kaupunginsairaala, perhe ja muu tiedetty lähde. Tuntemattomasta lähteestä on vain yksi tartunta.

Kaupunki on epidemia-asteikossa kiihtymisvaiheessa ja tilanne on huonontunut viime päivinä, joskin hitaasti. 14 vuorokauden ilmaantuvuus Oulussa on 78 tapausta per 100 000 asukasta. Ilmaantuvuus on ollut kasvussa.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen takia kaupunginsairaalassa nyt 29 potilasta ja OYSissa 11.

Rokotettuja oululaisia nyt yli 10 000

Viime viikolla testattiin 3 108 ihmistä, ja näytteistä positiivisten osuus oli 1,8 prosenttia. Osuus on kasvussa.

Vähintään yhden rokoteannoksen saaneiden määrä on ylittänyt Oulussa 10 000 hengen rajapyykin ja on nyt 10 496 ihmistä, 5,1 prosenttia asukkaista.

80-vuotiaiden ja sitä vanhempien sekä riskiryhmiin kuuluvien 50-69-vuotiaiden koronarokotukset jatkuvat Ouluhallissa, Tuiran hyvinvointikeskuksessa, Haukiputaan hyvinvointikeskuksessa, Kiimingissä entisessä Jokirannan koulussa ja Oulunsalon terveysasemalla.

Rokotuksiin on pakollinen ajanvaraus. Lisätietoa saa täältä.