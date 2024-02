Liikenneonnettomuudessa viime viikon torstaina menehtyneen Haapajärven kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jari Nahkasen (sd) syytettä seksuaalisesta hyväksikäytöstä on pystytty selvittelemään Haapajärvellä niukasti.

Kaupunginjohtaja Jonna Tamminen kertoi Kalevalle jo perjantaina, ettei kaupungin sisällä ollut aiemmin tietoa Nahkaseen kohdistuvasta syytteestä.

Tamminen painottaa edelleen, ettei yksikään kaupungin viranhaltijoista tai poliitikoista tiennyt syytteestä.

Nahkanen toimi myös Haapajärven yläasteen rehtorina ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa.

– Päätelmämme on, että missä ikinä epäilty teko on tapahtunutkaan, sen on pitänyt tapahtua jossain muussa roolissa kuin yläkoulun rehtorina. Jos kyseessä olisi Jarin virkatehtävään liittyvä asia, silloin kaupungilla olisi ollut asiasta tieto.