Alkaneen hiihtolomakauden ja lomailijoiden liikkumisen pelätään kiihdyttävän epidemiaa myös Oulun seudulla. Arkistokuva Kuusamosta Rukalta. Kuva: Mikko Halvari / Arkistokuva

Oulun terveysjohto on huolissaan käyntiin pyörähtäneen hiihtolomakauden vaikutuksista Oulun seudun epidemiatilanteeseen.

Kaupunki on määritelty tällä hetkellä kolmiportaisen epidemia-asteikon keskimmäiseen eli kiihtymisvaiheeseen. Nyt tartuntojen määrä näyttää lähteneen jälleen hienoiseen nousuun, sunnuntain tilannetiedotteessa todetaan.

– Pääkaupunkiseudun heikkenevä tilanne, muuntoviruksen yleistyminen siellä sekä alkanut hiihtolomakausi aiheuttavat uhkan epidemian kiihtymiselle lähiviikkoina myös Oulussa, tiedotteessa summataan.

Oulun tartuntamäärät ovat olleet varsin matalalla tasolla, mutta kaupunki toteaa niiden nousseen päättyvällä viikolla kolmanneksella edellisviikkoon nähden.

THL raportoi keskipäivällä Ouluun kuusi uutta tartuntaa. THL:n luvut perustuvat tartuntatautirekisteriin ja niiden joukossa on tartuntoja aiemmilta päiviltä. Oulun kaupunki taas kertoo joka iltapäivä tuoreet päivän tartuntamäärät, minkä vuoksi THL:n ja kaupungin päivittäisluvut eroavat toisistaan.

Sairaalahoidon tarve kasvanut hieman

Sunnuntain aikana tuoreita tartuntoja on Oulussa tullut ilmi neljä kappaletta. Yhtä tuntematonta lähdettä lukuun ottamatta kaikissa muissa tartunta oli saatu perhepiiristä.

Karanteeniin on tänään määrätty 21 ihmistä. Uusia joukkoaltistumisia ei ole tullut ilmi.

Päättyvällä viikolla on tullut tietoon yhteensä 36 uutta tartuntaa maanantaista alkaen. Karanteeniin on viikon aikana määrätty 115 ihmistä.

14 vuorokauden ilmaantuvuusluku Oulussa on 32,3 tapausta per 100 000 asukasta ja se on ollut laskussa.

Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut jonkin verran lauantain ilmoitukseen nähden. OYSissa on nyt kahdeksan koronapotilasta ja kaupunginsairaalassa alle viisi. Vielä lauantaina OYSissa kerrottiin olevan alle viisi koronapotilasta.

Ajantasaista tietoa koronarokotuksista Oulun osalta voi katsoa tästä.