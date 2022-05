OULU

Ella ehti käydä muutaman kerran ruokakaupassa omistajansa Riikka Pollarin kanssa. Lain mukaan lemmikkien kanssa voi tulla ruokakauppoihin, mutta käytännössä se ei ole juurikaan mahdollista. Kuva: Niina Hentilä

Oululainen koiranomistaja Riikka Pollari ehti piipahtaa muutaman kerran ruokakaupassa koiransa Ellan kanssa. Ensimmäisellä kerralla jännitti. Mielessä jyskytti ajatus siitä, miten ihmiset reagoivat kaupassa olevaan koiraan. Kokemus oli lopulta hyvin myönteinen.

– Olihan se mukavaa. Koirat pääsee bussiin ja apteekkiin, miksei sitten myös kauppaan, Pollari pohtii.

Ella on vuoden ikäinen kääpiöpinseri. Se harjoittelee ahkerasti erilaisia asioita. Takana ovat jo pentukurssi, rally-tokokurssi ja ohituskurssi, lisäksi agilityn alkeiskurssitkin on kesään mennessä käyty läpi.

Kauppareissut ovat Ellan osalta kuitenkin tältä erää ohi. K-Citymarket Välivainiolla oli käynnissä lyhytaikainen kokeilu, joka on päättynyt. Keskon Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen kertoo, että ihmisiltä tuli aiheesta paljon myönteistä palautetta.

– Tiedän tämän yhden yksittäistapauksen, ja sielläkin on palattu entiseen käytäntöön. Kesko on linjannut asian alusta saakka, mutta kauppiaat itse päättävät, miten toimitaan. Linjauksen mukaan kauppoihin pääsevät vain avustavat koirat, Saarinen toteaa.

Osa ihmisistä pelkää koiria

Viime keväänä voimaan tullut uusi elintarvikehygienia-asetus sallii lemmikkien tuomisen ruokakauppoihin. Käytännössä laki ei kuitenkaan asiakkaan näkökulmasta toteudu. Asetus jättää yrityksen harkintaan rajata sallitut lemmikkieläimet. Rajaus on ollut hyvin tiukkaa.

Keskon lisäksi esimerkiksi S-ryhmä ja Lild ovat linjanneet asiaa. Kauppojen ovet avautuvat käytännössä vain opaskoirille, kuulokoirille ja fyysisesti rajoittuneiden ihmisten avustajakoirille.

Linjausten taustalla on useampia syitä. Yksi niistä on pelko. Osa ihmisistä pelkää koiria.

Ilmiö on koiranomistajille tuttu. Myös Ellalle ja Riikka Pollarille on tullut vastaan useampia tilanteita, joihin on täytynyt reagoida.

– Ella oli ihan vauva vielä, ja hihna oli vähän löysällä. Vastaan tullut ihminen alkoi huutamaan, että pidä se tiukalla, älä päästä sitä, Pollari kertoo.

Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Mikko Polso kertoo, että linjausta on arvioitu asiakkaan turvallisuuden ja viihtyvyyden näkökulmasta.

– Asiakkaidemme joukossa on todennäköisesti eläimille allergisia henkilöitä sekä niitä, jotka vain muusta syystä eivät halua olla eläinten lähettyvillä tai jopa pelkäävät eläimiä. Tavoitteenamme on palvella kaikkia asiakkaitamme mahdollisimman tasavertaisesti, Polso toteaa.

– Ymmärrämme, että lemmikit ovat tärkeitä omistajilleen, mutta lemmikille itselleen kaupassa käyminen saattaa olla hankalaa, jos tiloissa on ahdasta, ja ihmisiä on paljon. Lisäksi lemmikit saattavat aiheuttaa häiriöitä myymälän sisätiloissa, joissa haluamme varmistaa rauhallisen asioinnin kaikille, todetaan Lidlin viestinnästä.

– Emme halua sellaista tilannetta, että allergiset ihmiset eivät uskalla tulla kauppaan. On myös ihmisiä, joita arveluttavat hygieniakysymykset, Jari Saarinen Keskolta sanoo.

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen vahvistaa, että kovin moniin paikkoihin lemmikeillä ei ole edelleenkään pääsyä. Muualla Euroopassa asianlaita on toisin. Lehkonen on juuri palannut Pariisista FCI:n Euroopan Voittaja-näyttelystä, missä koiria makoili pöytien alla kahviloissa ja ravintoloissa.

– Se vaatii totuttelua. Luulen, että samanlainen kulttuuri tulee tännekin, Lehkonen toteaa.

Huomaavaisuus on tärkeää

Koiranomistajat voivat itse vaikuttaa asioihin olemalla huomaavaisia kaikissa tilanteissa. Tämä on tärkeää siksi, että koirien kanssa voisi tehdä kaikkea sitä, mikä nyt on sallittua, eivätkä nämä mahdollisuudet kaventuisi. Lehkonen ottaa esiin esimerkiksi koirien irtipitoajat ja laduilla kulkemisen.

– Kennelliitossa toivomme, että koiraihmiset käyttäytyisivät siten, että saataisiin koiravihamielisyyttä vähennettyä, Lehkonen sanoo.

Kaupoissa on ollut jo aiemmin paikkoja, mihin koiran on voinut hetkeksi jättää. Pihoilla voi olla esimerkiksi pieniä häkkejä. Koiranomistajat suhtautuvat niihin ristiriitaisesti.

– Iki kuuna päivänä en jättäisi koiraa pihalle koppeihin. Olen nähnyt, että lapset härkkivät ja tiputtavat karkkeja sinne. Koira voi vaikka kuolla niihin, Pollari huomauttaa.

Toisaalta häkissä koira on omassa tilassaan verrattuna siihen, jos se laitetaan pelkällä hihnalla kiinni johonkin. Kesäisin koiranomistajien mietittävänä on myös autossa nousevat lämpötilat.

– Hyvähän se olisi, jos tulisi paikkoja, joihin voisi koiran ottaa mukaan, Lehkonen sanoo.

Keskon Jari Saarinen on itsekin koiraihmisiä, mutta mieleen ei ole tullut milloinkaan ottaa koiria ruokaostoksille mukaan.

Myöskään Kellossa Haukiputaalla asuva Suomen beaglejärjestön puheenjohtaja Toivo Kangas ei ole kokenut tarvetta ottaa koiraa kauppaan matkaansa.

Myös hän on kohdannut koiriensa kanssa liikkuessaan ihmisiä, jotka pelkäävät koiria.

– Vaikeaa on kuvitella, miten koiraa pelkäävää ihmistä saisi tottumaan. Jos järjestää vaikka siitä aiheesta kurssin ja tarjoaa pullakahvit, niin eihän sinne tule väkeä, hän toteaa.

Koiranomistajat miettivät Kankaan mukaan yleensä hyvin tarkkaan, mihin lemmikkinsä kanssa lähtevät.

– Onko paikka koiralle vaarallinen, millainen on koiran luonne, onko koira tottunut koviin ääniin, ahtaisiin paikkoihin ja ihmisiin? Oman koiran tuntemus on tärkeää, Kangas luettelee.