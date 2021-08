Aleksi Kukkonen on kauppatieteiden opiskelija sekä tuore yrittäjä. Kuva: Kotialbumi

Syksyllä kolmannen vuotensa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa aloittava Aleksi Kukkonen on kotoisin Tampereelta, mutta kertoo kotiutuneensa Ouluun hyvin. Ennen opintojaan hän ei ollut edes käynyt Oulussa, mutta jo ensi hetkistä kaupunki on tuntunut hänelle sopivalta.

Kauppatieteistä Kukkonen kiinnostui varhain, sillä hänen perheessään ollaan oltu finanssialalla ja hänellä itsellään on ollut palo kaupalliselle alalle.

– Halu alalle vahvistui yläasteen ja lukion aikana. Lisäksi minulla on aina ollut asiaan harrastuneisuutta, Kukkonen kertoo.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa Kukkosta kiinnosti mahdollisuus opiskella yleinen kandi ja päättää erikoistumisesta vasta maisterivaiheessa.

– En ole vielä päättänyt minkä valitsen pääaineekseni, mutta näin alustavasti minua voisivat kiinnostaa Business Analytics tai taloustiede, Kukkonen tuumii.

Uudenlainen yritys

Opintojen ohessa Kukkonen työskenteli vajaan vuoden vakuutusyhtiössä asiakashankintatehtävissä. Sinä aikana hänelle valkeni vakuutustoiminassa ne seikat, joihin uskoo uuden yrityksensä tuovat vastauksen. Kukkosen kokemuksen mukaan asiakkaat kokevat vakuutusalan ja varsinkin sen ehdot hankalina.

– Niinpä mietin, että olisiko mahdollista tuoda perinteisen asiakashankinnan rinnalle vaihtoehtona digitaalinen keino, joka hyödyttäisi niin asiakkaita kuin vakuutusyhtiöitä, Kukkonen sanoo.

Kukkonen kertoi asiasta yritysmaailman tuntevalle perhetutulleen, Jukka Sonniselle, jonka innostumisen myötä ideaa ryhdyttiin suunnitelemaan ja rakentamaan.

Miehet perustivat yrityksen vajaa vuosi sitten ja siitä asti koodaajat ja markkinointi ovat tehneet töitä, jotta toiminta saadaan tuotua syksyllä markkinoille.

– Tämä on ollut tosi hieno kokemus ja olen oppinut paljon. Tässä pääsee katsomaan alaa pikkuisen eri kulmasta kuin koulunpenkiltä, joka on teoriapainotteisempaa, Kukkonen mietii.

Prosessi on opettanut Kukkoselle yrityksen perustamisesta paljon, vaikka paljon on kuulema vielä opittavaa. Vaikka yrittäjäksi ryhtymisessä on riskinsä, ei nuorta miestä ole pelottanut. Intohimo finanssialaa kohtaan ja halu kehittyä on ollut niin suurta.

– Onhan se jännittävä hetki lähteä rakentamaan yritystä, mutta Jukka on kokenut yritysjohtaja ja hän on toiminut minulle mentorina, Kukkonen sanoo.

Halu kehittää on suuri

Opiskelujen ja työnteon vastapainona Kukkonen viettää vapaa-aikaansa tyttöystävänsä ja perheensä kanssa. Lisäksi hän lenkkeilee ja käy kuntosalilla. Aikaa kaikelle löytyy, kun aikansa järjestää sopivalla tavalla.

– Keväällä jo pääsin sen makuun, millaista on yhdistää opiskelu ja työelämä. Tärkeää on aikatauluttaa päivät ja olla järjestelmällinen, Kukkonen kertoo.

Viiden vuoden päästä hän näkee itsensä tilanteessa, jossa koulu on hoidettu kunnialla loppuun ja yritys on kasvanut. Tarkoitus on kehittää palvelua koko ajan eteenpäin ja tuoda vakuutuksen ottajille ja antajille yhä enemmän lisäarvoa.