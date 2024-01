Pahoittelut, että on vähän ahdasta.

Oululainen Ousman on napannut meidät kyytiin pieneen Hyundaihin, jonka takapenkillä kahdella talveen varustautuneella aikuisella on tiivis tunnelma.

Etupenkin on vallannut musta Wolt-lähetin laukku.

Sisällä on lämmintä, vaikka parinkymmenen asteen pakkanen tekee jääkuviota ikkunoihin. Oulun keskustan mukulakivikadut panevat parastaan. Liikennevaloissa liukkaaksi liippaantunut pinta saa renkaat sutimaan ja kun vauhtiin päästään, kyyti on poukkoilevaa.

Vuodesta 2019 pitkin poikin Oulun katuja ruokalähettinä huristellut Ousman ei tule liukkautta ja töyssyjä enää edes ajatelleeksi.

– We belong to these streets, hän sanoo.