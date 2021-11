Kauppaneuvos Heikki Häggkvistin mukaan autoliike Wetterin perusliiketoiminta ei muutu mitenkään, kun kiinteistöjen omistaja vaihtuu. Kuva: Iikka Järvenpää

Kauppaneuvos Heikki Häggkvistin mukaan autoliike Wetterin toimintaan ei millään tavalla vaikuta yhtiön käyttämien tilojen omistuksen muutos.

– Sillä ei ole minkään näköistä vaikutusta. Wetterin toiminta tiloissa on taattu pitkillä vuokrasopimuksilla, jotka on tehty samaan aikaan. Aikaisemminkin on ollut ulkopuolinen vuokraisäntä ja pitkät sopimukset ja samalla tavalla se tulee jatkumaan, Häggkvist sanoo.