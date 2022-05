Mediassa on moneen otteeseen todettu Fennovoiman tarinan olleen monin tavoin surullinen. Raimo Seikkala Raahen kauppakamariosastosta huomauttaa ydinvoimalahankkeen olleen Raahen alueelle merkittävä työllistäjä.

– Tarina on onnistunut tähän asti. Ydinvoimalahanke on tuonut hyvinvointia tälle alueelle 15 kultakaivoksen verran. Hankkeeseen on jo pantu rahaa 1,5 miljardia euroa ja se on tuonut paljon työtä ja toimeentuloa, vaikka ollaan vasta aloitusvaiheessa, Seikkala toteaa.