Oululainen Leena Laukkanen astuu pariovista sisään Oulun kauppahalliin, kuten monet kerrat ennenkin. Keskellä arkipäivää ei montaa ihmistä ostoksilla näy.

Laukkanen on pannut merkille vaitonaisen tunnelman. Kauppiaita on lopettanut. Uusia ei ole juuri tilalle tullut ja osa uusistakin on päätynyt lopettamaan.

Myyntipaikkoja on tyhjillään melkoisesti. Esillä on lappuja, joissa kerrotaan toiminnan lopettamisesta ja kiitellään asiakkaita. Yhdellä seinämällä lepää pitkä rivi lappuja loossi toisensa jälkeen. Niissä mainostetaan tiloja vuokralle.

– Olen käynyt kauppahallissa nykyään aika vähän. Tälle tilanteelle pitäisi ehdottomasti tehdä jotakin, mutta mitä, se on tuhannen taalan kysymys, Laukkanen toteaa.

Oulun kauppahallin käytävät ovat hiljaisia. Kuva: Laura Seppä

Hän on hyvin perinteinen kauppahallikävijä. Kauppahallit houkuttelevat myös muualla.

Laukkanen kertoo piipahtavansa kauppahalleissa joka kaupungissa käydessään, missä niitä vain on.

– Isäkin tykkäsi aina ostaa kaikki kalat, vihannekset ja marjat täältä Oulun kauppahallista.

Katseet kaupungin suuntaan

Yrittäjät kaipaavat jämerää otetta kauppahallin omistajalta eli Oulun kaupungilta. Pari vuotta sitten valmistuneen kauppahallin remontin jälkeen kaupunki otti omille harteilleen kauppahallin kehittämisen ja markkinoinnin.

Kauppahallin toiminnasta aiemmin kokonaisuudessaan vastannut Oulun Liikekeskus ry hoitaa nykyään enää kiinteistön manageerausta.

– Kaupungin puolelta pitäisi markkinoida kauppahallia enemmän, koska tiloja on tyhjänä. Hotelli pitäisi saada käyntiin ja päätepisteeseen ja ainakin tieto siitä, mikä on lopullinen tilanne sen kanssa. Muuten täältä lähtee pian loputkin kauppiaat, huomauttaa kauppahallin pitkäikäisen Kalaliike Pekurin yrittäjä Minna Pekuri.

Parkkipaikat pullonkaulana

Minna Pekuri kritisoi myös parkkipaikkatilannetta. Kauppahallin asiakkaita normaalisti palvellut parkkitila on otettu viereisen työmaaliikenteen käyttöön.

Sittemmin on selvitetty, voisiko sen väliaikaisesti palauttaa muuhun käyttöön, mutta tämä ei ole mahdollista.

Myös alueella järjestettävät tapahtumat syövät parkkitilaa usein vieläpä kauppahallin kannalta parhaaseen myyntiaikaan.

Pekuri siirtäisi tapahtumia tilavampaan paikkaan, kuten Kuusisaareen.

– Kuulemme päivittäin palautetta asiakkailta parkkipaikoista, Pekuri kertoo.

Yrittäjät kaipaavat jämerää otetta kauppahallin omistajalta eli Oulun kaupungilta. Kuva: Laura Seppä

Oulun Liikekeskus ry:n toiminnanjohtajan Leena Vuotoveden mukaan alueen maksimipysäköintimäärä alittuu tavanomaisina päivinä, ja silloin parkkitilaa riittää.

Parkkiruutujen tapahtuma-aikainen täyttyminen on hänenkin tiedossaan.

– Toki Kivisydän vetää, ja parkkipaikat lisääntyvät merkittävästi, kun hotelli saadaan valmiiksi, ja tulee maanalaista parkkitilaa. Liikenteenohjaus on haasteellista. Superpäivinä ihmisiä kannustetaan tulemaan pyörillä tai hyödyntämään joukkoliikennettä, Vuotovesi toteaa.

Haasteita on yritetty ratkoa eri tahojen yhteispalavereissa. Seuraava on vuorossa syyskuussa.

Vuotoveden mukaan keskusteluyhteyttä pidetään yllä yrittäjien ja kaupungin välillä.

– Asiat ovat olleet esillä monellakin tavalla, ja kehittämisehdotuksia on lähetetty, Vuotovesi toteaa.

– Minun mielestäni yrittäjiä ei ole jollain lailla kuultu. Mielipiteitä on kyllä sanottu. Kun esimerkiksi myyntipaikat kilpailutettiin, olisi ehdottomasti pitänyt neuvotella entisten kauppiaiden kanssa, Minna Pekuri sanoo.

Pillit pussiin kymmenien vuosien jälkeen

Kymmeniä vuosia kauppiaana kauppahallissa toiminut Tuula Tuomaala teki pitkän harkinnan jälkeen ison päätöksen. Hän laittoi pillit pussiin. TT-Neuleen myyntipaikkaa ei kauppahallista enää löydy.

– Eiköhän se ole minun osalta katsottu, Tuomaala toteaa.

Hänet houkutteli aikoinaan kauppiaaksi kauppahalliin asiakkaiden runsaus.

– Silloin oli ihan eri meininki. Kauppahalli oli ennen täynnä asiakkaita. Sitten se rupesi hiipumaan, Tuomaala muistelee.

Remontin jälkeen asiakkaita ei tullut hänen mukaansa enää ollenkaan. Tuomaala arvelee, että asiakkaat löysivät remontin aikana varmaan uudet ostospaikat.

– Se oli tyhjää täynnä. Homma meni semmoiseksi, etten olisi millään uskonut. Se oli yllättävä muutos. Vaikeaksi meni. Tilannetta ei osannut ajatella etukäteen. Tuntui päinvastoin, että asiat paranevat, kun tehdään se remontti, Tuomaala sanoo.

Hän on sitä mieltä, että kauppahallin tilanteelle pitäisi ehdottomasti tehdä jotakin.

– Mutta mitä, se on vaikea sanoa, Tuomaala toteaa.

Hän teki myynnissä olleen tavaran itse. Hyllyt täyttyivät lakeista, sukista, lapasista ja villapuseroista. Tuomaala istui myyntipaikallaan kutimensa kanssa. Välillä hän valmisti tuotteitaan neulekoneillakin.

– Ikää on viittä vaille 80 vuotta. Eihän tällä iällä jaksakaan enää, Tuomaala sanoo.

Mitä toimenpiteitä on tehty?

Mitä toimenpiteitä on tehty sen eteen, että kauppahalliin saataisiin yrittäjiä, Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen asiakkuuspäällikkö Mirva Lohiniva?

– Harmillisesti vaihtuvuutta on ollut jonkin verran. Kiinnostuneita yrittäjiä on ollut suhteellisen paljon, mikä on ollut hyvä asia. Kiinnostuneet ovat pääsääntöisesti olleet ravintolayrittäjiä. Valitettavasti tällä hetkellä vapaana olevien myymälätilojen tekniikka ei mahdollista ravintolatoimintaa. Uusia yrittäjiä on pyritty saamaan kauppahalliin vuokralaisiksi eri toimenpitein.

Yrittäjien kanssa on käyty keskusteluja ongelmista. Millaisia ratkaisuehdotuksia on noussut esiin?

– Muun muassa parkkipaikkoihin ja aukioloaikoihin liittyviä.

Parkkipaikkojen puute on ongelma. Mitä asialle voisi tehdä?

– Asiaa on selvitelty moneen otteeseen, viimeksi elokuun alussa. Parkkipaikkoihin on tullut helpotusta, mutta haluttu kauppahallin eteläpääty on valitettavasti työmaan ”alla”.

Ovatko kauppahallin myyntipaikkojen vuokrat tällä hetkellä sellaiset, että yrittäjien on mahdollista harkita kauppahallia sijoittumisvaihtoehtona?

– Myymätilojen vuokrat ovat varsin maltilliset ottaen huomioon yleisen vuokraneliöhintatason kaupungin alueella. Lisäksi yrittäjillä on täysin valmiit puitteet tulla toimimaan halliin niin oman myymälä-, varasto- ja kylmätilojen kuin yleisten tilojen osalta.