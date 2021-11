Pentti Otsamo vierailee kotikonnuillaan Oulussa lauantaina. Hän on sarjakuvafestivaalilla haastateltavana klo 15.40 Pakkalan salissa. Kuva: Esa Kerttula

Minna Canthin vuonna 1889 kirjoittaman novellin Kauppa-Lopoa on sanottu suomalaisen kirjallisuuden naturalistisimmaksi hahmoksi. Hän on kiertolainen, joka ei mahda levottomalle luonteelleen mitään, vaikka Kuopion-kotiin on kova kaipuu. Viinakin hänelle maistuu – ja nuuska. Julkinen sunnuntaijuopottelu vie hänet vankilaan. Rujon ulkokuoren alta löytyy hyvää tahtova ja hyväksyntää janoava ihminen, joka päätyy huippuunsa hiottujen kaupankäyntitaitojensa vuoksi auttamaan talousongelmaista leskeä. Oikea bisnesenkeli siis.

Sarjakuvataiteilija Pentti Otsamo kiinnostui Minna Canthin yli 130 vuotta vanhasta tekstistä sen esiin nostamien yhteiskunnallisten, tasa-arvon teemojen vuoksi ja päätti tehdä Kauppa-Lopon tarinasta scifi-henkisen sarjakuvanovellin. Välittäjä: Kauppa-Lopo kaukana, kaukana Kuopiosta (Suuri Kurpitsa) julkaistiin syyskuussa. Se on esillä myös tänään torstaina alkaneen, pääkirjastoon levittäytyneen Oulun sarjakuvafestivaalin näyttelyssä. Lauantaina Otsamo saapuu itse kertomaan sarjakuvansa synnystä.